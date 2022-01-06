Португалия: книжный магазин Lello станет национальным памятником

Четверг, 06 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: книжный магазин Lello станет национальным памятником

Ранее знаменитый книжный в Порту носил статус памятника общественного интереса.

Главное управление по культурному наследию (DGPC) намерено классифицировать книжный магазин Lello как национальный памятник, с периодом общественного обсуждения в течение 30 рабочих дней.

Напомним, что Lello был признан памятником общественного интереса 20 сентября 2013 года.

Для Авроры Педру Пинту, администратора Lello, это признание работы, проделанной в учреждении, и она не скрывает, что статус национального памятника увеличит ответственность книжного магазина.

«Мы приняли эту новость с огромным счастьем и радостью, хотя, естественно, со всем чувством ответственности, которое она подразумевает. Нашим путем будет и впредь путь сохранения здания, быть культурным центром и главным хранителем книг в Португалии», - объяснила Аврора Педро Пинто.

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