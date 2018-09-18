Португалия: когда дома престарелых - «угроза для здоровья»...

Основными объектами были дома престарелых - 1.446 рейдов - и детские сады - 482. Только в этом году были проведены 768 проверок, 297 из которых касались домов престарелых и 101 - детских садов.

В результате за последние три года вынуждены были закрыть двери 277 домов престарелых и 27 детских садов, из них 56 и восемь, соответственно -только в этом году. При этом 37 учреждений были закрыты в срочном порядке; большинство из них (33) - это дома престарелых.

Необходимость срочного закрытия возникает тогда, когда «существует угроза для здоровья и физической целостности пользователей».

«В этих случаях пациенты были сразу же изъяты из учреждений и переданы семьям или в другие учреждения ISS с соответствующими условиями», объясняет ISS.

С другой стороны, в период с 2016 по 2018 годы было зарегистрировано 347 новых лицензионных заявок на открытие домов престарелых, причем наблюдается сокращение их числа. Если в 2016 году было зарегистрировано 176 заявок, то в 2018-м - всего 58.

Что касается лицензирования детских садов, то были поданы 119 заявок: 49 - в 2016-м, 60 - в 2017-м и десять - в этом году.

Также за последние два года увеличилось число пользователейсоциальных учреждений.

Так, согласно данным ISS, в 2017 году были заключены 1.864 соглашения о сотрудничестве с детскими учреждениями, охватившие 72.391 ребенка; в 2018-м число детей увеличилось до 73.194.

С другой стороны, количество соглашений о сотрудничестве со структурами для проживания пожилых людей (Estruturas Residenciais de Idosos, ERPI) увеличилось с 1.623 в 2017 году до 1.645 в 2018-м, тогда как число охваченных пользователей возросло с 59.151 в 2017 году до 61.034 в 2018-м.