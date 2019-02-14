Португалия: когда нет денег - нет любви?

Четверг, 14 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: когда нет денег - нет любви?

Чаще всего решения о разрыве отношений из-за денег принимают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

По данным опросов, 37% португальцев не считают финансовые трудности поводом для разрыва романтических отношений. Почти столько же, 36% опрошенных, уверены в обратном: проблемы с деньгами - причина для расставания.

При этом, чаще всего решения о разрыве отношений из-за денег принимают подростки до 18 лет или молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет - 40%. Реже финансовые трудности являются помехой для людей старше 65 лет, так ответили лишь 28% респондентов этой возрастной группы.

Как показывает статистика, самые бескорыстные пары живут в Венгрии, там 84% опрошенных не считают деньги причиной для разрыва, за ней располагаются Норвегия и Латвия, с показателями 53 и 51 процент.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья