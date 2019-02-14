Португалия: когда нет денег - нет любви?

По данным опросов, 37% португальцев не считают финансовые трудности поводом для разрыва романтических отношений. Почти столько же, 36% опрошенных, уверены в обратном: проблемы с деньгами - причина для расставания.

При этом, чаще всего решения о разрыве отношений из-за денег принимают подростки до 18 лет или молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет - 40%. Реже финансовые трудности являются помехой для людей старше 65 лет, так ответили лишь 28% респондентов этой возрастной группы.

Как показывает статистика, самые бескорыстные пары живут в Венгрии, там 84% опрошенных не считают деньги причиной для разрыва, за ней располагаются Норвегия и Латвия, с показателями 53 и 51 процент.