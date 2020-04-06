Португалия: когда ожидается открытие школ

Премьер-министр страны Антонио Кошта заявил, что для того, чтобы учебный процесс в школах смог войти в нормальное русло, ученикам нужно вернуться к занятиям не позже 4 мая. Однако, окончательное решение о возможном открытии учебных заведений будет принято 9 апреля.

«Эта дата – дедлайн для среднего образования, когда можно гарантировать, что учебный процесс войдет в нормальное русло», - рассказал премьер-министр. В этом случае, экзамены состоятся в июле, а в августе ученики уйдут на каникулы.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы завершить учебный процесс в нормальном режиме», - подчеркнул Кошта.

Решение о том, можно ли снова открыть школы в мае будет принято правительством после оценки эпидемиологической ситуации в стране, а также после совещания с парламентом и Национальным школьным советом.