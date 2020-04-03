Португалия: когда ожидать возврат по IRS

Пятница, 03 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: когда ожидать возврат по IRS

Только за первые сутки было отправлено 270 тысяч деклараций.

В налоговом ведомстве рассказали, когда ожидать причитающийся налогоплательщикам возврат по IRS. По словам госсекретаря Estado dos Assuntos Fiscais Антонио Мендеша, правительство гарантирует все выплаты, однако, в этом году денежные средства могут прийти позже, чем в предыдущем. Об этом сообщает телеканал SIC.

Мендеш также обратился с просьбой к жителям страны, не имеющим возможность подать декларацию онлайн, хотя бы временно воздержаться от личного посещения налоговых органов.

«Мы просим, хотя бы на данном этапе не приходить в финансовую службу лично. У нас есть три месяца для подачи декларации», - сказал Мендеш.

​​Напомним, отправлять налоговые декларации жители Португалии начали 1 апреля. Срок подачи IRS составляет три месяца (заканчивается 30 июня). По последним данным, только за первый день было подано 270 тысяч деклараций.

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