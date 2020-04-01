Португалия: когда получат помощь самозанятые работники

Самозанятые работники, которые потеряли доход в результате эпидемии коронавируса, смогут получить эту финансовую помощь от Segurança Social (SS) уже в апреле, гарантирует правительство.

Для того чтобы оформить пособие (максимальный размер которого составляет 438,81 евро), необходимо заполнить онлайн-формуляр в личном кабинете в Segurança Social Direta (SSD) на сайте SS. Поскольку «бланки» формуляров доступны на сайте только с 1 апреля, согласно соответствующему закону (Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março), это означало бы, что деньги от SS поступят бенефициарам лишь в следующем месяце, поскольку, согласно вышеуказанному документу, право на финансовую поддержку возникает начиная с месяца, следующего за месяцем подачи онлайн-формуляра.

Вместе с тем, как заверил в интервью агентству Lusa официальный источник в Министерстве труда, солидарности и социальной защиты, возглавляемом Аной Мендеш Годинью, выплаты стартуют уже в апреле месяце.

Пособие будут выплачивать самозанятым работникам, которые находятся «в доказанной ситуации полного прекращения деятельности» в связи со вспышкой эпидемии и не работают одновременно по найму. По статистике, таких работников в стране порядка 314 тысяч.

Кроме того, на поддержку смогут рассчитывать лишь те, кто делал взносы в SS на протяжении минимум 3 месяцев подряд в течение последних 12 месяцев.

Таким образом, за бортом данной меры могут остаться те, кто заново открыл (возобновил) независимую деятельность в январе 2020 г., ибо эти 3 месяца «завершатся» только в марте, и до 20 апреля необходимо представить квартальную декларацию о доходах за январь, февраль и март. Пока не ясен вопрос, как будет решаться в этом случае требование о наличии взносов в SS на протяжении минимум 3 месяцев подряд в течение последних 12 месяцев.

Также Министерство труда по-прежнему не дает ответ по поводу того, будут ли охвачены поддержкой работники, открывшие индивидуальную деятельность впервые и освобожденные, поэтому, в первый год работы от подачи квартальной декларации (в апреле, июле, октябре и январе) и уплаты взносов.

Согласно данным Налоговой инспекции, на начало 2020 года в Португалии насчитывались 58.214 самозанятых работников, которые начали или возобновили свою деятельность в этом году (однако эта цифра охватывает также тех, кто объединяет recibos verdes с работой по найму).

Не следует путать чрезвычайную финансовую поддержку в связи с сокращением экономической деятельности (Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente) с чрезвычайной поддержкой относительно семьи самозанятых работников (Apoio excecional à família para trabalhadores independentes), размер которой составляет от 438,81 евро до 1097,025 евро и которая предназначена для поддержки самозанятых работников, которые остаются дома для сопровождения детей в период, когда школы закрыты, если они не могут работать удаленно или любым иным способом.

В свою очередь, размер Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente равен сумме дохода, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva, которая соответствует 70% заработка работника), с максимальным лимитом в 438,81 евро (эквивалентно 1 IAS). Т.е. ежемесячная сумма, которую будет выплачивать SS, не может превышать 438,81 евро. Вначале пособие выплачивается на месяц, но его возможно ежемесячно продлевать в течение, максимум, 6 месяцев.

Для запроса следует через пароль доступа зайти в личный кабинет в SSD и выбрать последовательно опции Aceder em Perfil/Documentos de prova / TI – Reclamação, выбрав «Assunto específico para Covid-19», заполнить онлайн-формуляр и отправить declaração sob compromisso de honra либо declaração do contabilista certificado.

В заключение напомним, что два вышеуказанных пособия («помощь» по отсутствию деятельности и на детей) нельзя запрашивать одновременно.