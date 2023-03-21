Португалия: Коимбра празднует 10-летие статуса Всемирного наследия

«Не имея возможности включить в одну книгу все достойные места, мы выбрали эти пять, они довольно разнообразны и представляют собой большое наследие и туристическую ценность в Коимбре», - сказал историк Жуан Гувейя Монтейру.

«Всего шесть текстов об этих пяти местах наследия мечты, классифицированных в 2013 году, которые прославляются в этой книге. Она обильно иллюстрирована, имеет португальскую и английскую версии», - добавил он.

Есть две статьи о библиотеке Жоанина - одна о ее строительстве профессора Фернандо Тавейра да Фонсека, «весьма новаторская, которая документально доказывает, что библиотека была оплачена не королем, а самим университетом, который в 1717-1728 годах выделял треть своего бюджета на строительство и руководил всем процессом».

В книгу также вошли произведения Антониу Филипе Пиментеля (вторая статья о библиотеке Жоанина), Габриэля Перейры (капелла Сан-Мигель), Пауло Бернардино (барочный орган капеллы Сан-Мигель), Аны Кристины Тавареш душ Сантуш (Ботанический сад) и Марии де Лурдеш Кравейро (Музей Максадо де Касштро).

В предисловии Жуан Гувейя Монтейро указывает, что статьи не являются повторением того, что уже было известно об этих достопримечательностях, а скорее «тщательным и современным исследованием каждой из этих «пяти драгоценностей», выполненным специалистами с неоспоримой компетентностью и репутацией».

«Я думаю, что это очень достойный способ начать празднование 10-летия включения Коимбры - Альты и Софии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - подчеркнул Жуан Гувейя Монтейро.