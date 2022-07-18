Португалия: количество арестов и осуждений поджигателей растет

14 июля премьер-министр Антониу Кошта заявил, что сотрудники PJ и GNR развили свои технические возможности для выявления источников пожаров, сбора и обобщения доказательств.

«За последние несколько лет это позволило увеличить не только количество арестов, но и число обвинительных приговоров, потому что доказательства доходят до суда достаточно убедительно для вынесения обвинительного приговора», - заявил премьер.

Позже в присутствии журналистов премьер-министр заявил, что в конце 2017 года в законе был создан механизм, «который сейчас используется и который предполагает возможность применения судами меры пресечения в виде домашнего ареста к лицам, осуждены за повторное возгорание или заведомо склонных к этому».

«В этих обстоятельствах, независимо от того, совершили ли они конкретное деяние, в превентивном порядке и в качестве меры безопасности к данному гражданину, при условии ношения электронного браслета, может быть применена мера домашнего содержания», - обосновал он.

По словам Антониу Кошты, «это дополнительная мера в дополнение к обычным мерам уголовного судопроизводства», которая важна в период массовых пожаров.