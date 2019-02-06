Португалия: количество аварий на дороге возросло

Среда, 06 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: количество аварий на дороге возросло

В январе в результате ДТП на дорогах Португалии погибли 44 человека.

В минувшем январе зафиксирован рост количества дорожных аварий. По сравнению с предыдущим годом число увеличилось на 5%.

Согласно данным статистики, всего в январе 2019 года полицейские зарегистрировали 11000 аварий и ДТП. Это самое большое количество аварий, начиная с 2016 года.

По данным полиции, в январе в результате ДТП на дорогах Португалии погибли 44 человека. Столько же сколько и в январе 2018 года. Большинство аварий со смертельным исходом произошло в Браге, Порту и Сантарене.

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