Португалия: количество аварий на дороге возросло

В минувшем январе зафиксирован рост количества дорожных аварий. По сравнению с предыдущим годом число увеличилось на 5%.

Согласно данным статистики, всего в январе 2019 года полицейские зарегистрировали 11000 аварий и ДТП. Это самое большое количество аварий, начиная с 2016 года.

По данным полиции, в январе в результате ДТП на дорогах Португалии погибли 44 человека. Столько же сколько и в январе 2018 года. Большинство аварий со смертельным исходом произошло в Браге, Порту и Сантарене.