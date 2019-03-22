Португалия: количество безработных резко сократилось

По сообщению Института занятости и профессионального обучения (Instituto do Emprego e Formação Profissional) количество безработных в феврале этого года сократилось на 15,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. По сравнению с январем 2019 года эта цифра уменьшилась на 2,3%.

Таким образом безработных в минувшем феврале было на 61902 меньше, чем в том же месяце 2018 года. Тенденция особенно затронула жителей страны старше 25 лет и тех, кто был зарегистрирован в центре занятости более одного года.

Количество не имеющих работы среди молодежи тоже значительно сократилось. В феврале было зарегистрировано 36585 безработных до 25 лет, что на 8461 меньше, чем в прошлом году.

Наиболее выражено эта тенденция показала себя на севере страны (с годовым снижением на 17,4%), Лиссабоне (16,6%) и Алентежу (16%). В регионе Алгарве безработица сократилась меньше, чем в других регионах, число безработных сократилось всего на 4%.