Португалия: количество безработных семей сократилось на 21 процент

Согласно опубликованным данным, количество безработных пар сократилось в августе на 21,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Однако это значение увеличилось на 0,02% по сравнению с июлем, составив в общей сложности 4504 человека.

«Из общего числа безработных, состоящих в браке или в партнерстве, 9008 (7,9%) имеют запись о том, что их супруги также зарегистрированы в качестве безработных в Службе занятости», - информирует Институт занятости и профессионального обучения (IEFP).

По данным IEFP, в августе 2022 года зарегистрировано 4504 безработных пары, что составляет -21,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года

Супруги в ситуации двойной безработицы имеют право на 10% увеличение пособия, если у них есть иждивенцы.

По данным IEFP, на конец августа в центрах занятости было зарегистрировано 282 847 безработных, что отражает годовой спад на 23,2% и рост на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.