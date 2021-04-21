Португалия: количество безработных семей выросло на 18 процентов

Среда, 21 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: количество безработных семей выросло на 18 процентов

Таковы данные Института занятости и профессионального обучения (IEFP).

Из общего числа безработных, состоящих в браке или фактическом союзе, 13 942 человека (8,6%) также имеют записи о том, что их партнер зарегистрирован как безработный.

Таким образом, количество пар, в которых оба супруга зарегистрированы как безработные, на конец марта 2021 года составило 6971, то есть на 18,1% больше (1069 пар), чем в том же месяце 2020 года, и на 1,0% больше (72 пары) по сравнению с предыдущим месяцем.

Пары, находящиеся в ситуации двойной безработицы, имеют право на увеличение размера получаемого ими пособия по безработице на 10%, если у них есть иждивенцы.

Согласно информации, также опубликованной IEFP, количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, увеличилось в марте на 25,9% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с февралем.

По данным IEFP, на конец марта в службах занятости континента и автономных регионов был зарегистрирован 432 851 безработный.

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