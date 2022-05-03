Португалия: количество браков увеличилось

Согласно данным Национального статистического института (INE), количество браков, заключенных в первом квартале этого года, увеличилось более чем в четыре раза (5257) по сравнению с тем же периодом 2021 года (1445).

Месяцем с наибольшим количеством свадеб был март - 2065, в феврале было зарегистрировано 1707 браков, а в январе - 1485.

В январе 2021 года было зарегистрировано 814 браков, в феврале — 177, в марте — 444.

Статистические данные необходимо читать с учетом последовательных чрезвычайных положений, введенных в Португалии с 18 марта 2020 года из-за пандемии covid-19.

Пандемия вынудила к применению мер сдерживания, «что повлияло на жизнь граждан, с самого начала мобильность, социальные контакты», и поэтому эти «статистические данные» необходимо «прочитывать в этом контексте», поясняет INE.