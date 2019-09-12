Португалия: количество компаний рекордно возросло

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: количество компаний рекордно возросло

Больше всего фирм появилось в транспортной и строительной сферах.

Количество компаний, учрежденных в Португалии с января по август этого года увеличилось на 9,8% до 33 968 по сравнению с тем же периодом 2018 года. В то же время количество закрывшихся компаний сократилось на 8,8%, до 9 571. Об этом сообщает издание Informa D & B.

Таким образом число компаний увеличилось на 3348, что на сегодняшний день рекордный показатель. Сообщается, что больше всего предпринимательская активность была заметна в Сетубале, Браге, Авейру и Фаро. Лидерами по числу новых фирм предсказуемо оказались Лиссабон и Порту.

Согласно данным статистики, больше всего компаний открылось в области строительства и транспорта. Количество транспортных фирм возросло более чем вдвое, число строительных компаний увеличилось на 30%.

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