Португалия: количество новых компаний выросло на 21 процент

Согласно данным Informa D&B, к концу апреля количество компаний, созданных в Португалии, достигло 17 282, что на 21% выше, чем за тот же период 2021 года, но остается ниже показателей до пандемии.

«В период с января по апрель 2022 года почти во всех секторах было зарегистрировано увеличение числа новых предприятий по сравнению с 2021 годом, с упором на общие услуги, транспорт, размещение и питание, бизнес-услуги и операции с недвижимостью», - говорится в заявлении.

Сектор розничной торговли был единственным, кто пострадал от падения: новых компаний в этот период стало на 17% меньше.

В месячном выражении произошло снижение на 12,2% до 3 332 новых компаний по сравнению с апрелем 2021 года (3 794).

Несмотря на такой рост, количество новых компаний на 14% ниже, чем за первые четыре месяца 2019 года.

Только три сектора превышают показатели 2019 года: операции с недвижимостью (+18%), информационные и коммуникационные технологии (+18%), сельское хозяйство и другие природные ресурсы (+0,8%).