Португалия: количество пассажиров в аэропортах увеличилось

В ноябре прошлого года через национальные аэропорты прошло 4,1 млн пассажиров и 19,3 тыс. тонн грузов и почты, что «соответствует годовым колебаниям на 31,3% и 0,2% соответственно», сообщает в пятницу Национальный институт статистики INE.

Согласно опубликованным данным, с января по ноябрь 2022 года количество пассажиров, прошедших через национальные аэропорты, увеличилось на 129,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 6,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным INE, Соединенное Королевство было основной страной отправления и назначения для рейсов, вылетающих или прибывающих из национальных аэропортов, с ростом числа отправляющихся пассажиров на 228,8% и количества прибывающих пассажиров на 228,1%.

Данные INE также показывают, что в ноябре 2022 года в национальных аэропортах «в среднем ежедневно высаживалось 65,6 тысячи пассажиров (90,7 тысячи в предыдущем месяце), что превышает значение, наблюдавшееся в ноябре 2019 года (64,2 тысячи)».