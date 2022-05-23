Португалия: количество получателей пособий по безработице сократилось

Согласно ежемесячной статистике социального обеспечения, число получателей пособий по безработице в апреле снова сократилось на 31% в годовом исчислении и на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 185 673 человек.

« В апреле 2022 года было обработано 185 673 пособия по безработице», - говорится в статистической сводке, подготовленной Управлением стратегии и планирования (GEP) Министерства труда, солидарности и социального обеспечения.

Общее количество пособий по безработице, является самым низким с марта 2020 года, как это уже было в предыдущем месяце.

Данные показывают, что в апреле по сравнению с предыдущим месяцем произошло уменьшение на 14 423 бенефициаров (-7,2%), а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сокращение составило 83 539 бенефициаров (-31,0%).

В апреле на женщин приходилось 57,3% всех пособий по безработице, а на мужчин - 42,7%.

Первоначальное социальное пособие по безработице было назначено в апреле 6441 человеку, что на 15,0% и 39,6% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Последующее социальное пособие по безработице было назначено 24 313 получателям, что на 1317 человек (+5,7%) больше, чем в марте, и в годовом исчислении на 5182 человека (+27,1%).

Продлением предоставления пособия по безработице в апреле охвачено 15 375 человек, при этом количество случаев сократилось на 28,8% по сравнению с мартом.

В апреле средний размер пособия по безработице составил 548,63 евро, оставаясь практически таким же, как и два предыдущих месяца, и выше, чем за последние несколько месяцев.