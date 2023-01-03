Португалия: количество пожаров сократилось вдвое за пять лет

В балансовом отчете за 2018–2022 годы подчеркивается, что португальцам «удалось избежать катастрофы» и «основная цель была достигнута после катастрофы 2017 года», когда пожары унесли жизни более 100 человек.

Агентство по комплексному управлению сельскими пожарами (AGIF) сообщает, что за пять лет не было зарегистрировано ни одной прямой гибели гражданских лиц при пожарах, в результате работы, проделанной «в тесном сотрудничестве с населением».

Это позволило гарантировать своевременное предупреждение в случае опасности, обеспечить своевременную эвакуацию, содержание путей передвижения в чистоте, привлечение собственников к уборке растительности вокруг их жилищ и обеспечение знания мер самозащиты в случае пожара.

AGIF также отмечает, что по сравнению с периодами 2007-2017 и 2018-2022 годов общее количество пожаров сократилось в два раза и наметилась «тенденция к снижению среднего количества пожаров в дни повышенной опасности».

Согласно отчету, основной причиной пожара в летние месяцы был поджог.

В балансе за 2018-2022 годы также сообщается о «снижении количества пожаров до 8 на площади в 500 га», подчеркивая, что количество наиболее крупных пожаров сократилось с 2017 года, когда в среднем было 19 пожаров на площади более 1000 га.