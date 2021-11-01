Португалия: количество школьников сократилось на 17% в 2020 году

Понедельник, 01 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: количество школьников сократилось на 17% в 2020 году

Необходимы ответные меры государственной политики.

Хотя демографическая картина португальского населения постепенно улучшается, в Португалии все меньше и меньше школьников.

В период с 2011 по 2020 год количество зачисленных студентов сократилось на всех уровнях образования с 1,9 миллиона до 1,6 миллиона в 2020 году, что представляет собой сокращение на 17,1% и угрожает производительности труда страны.

Для решения этой проблемы необходимы эффективные государственные стратегии по противодействию старению населения, предупреждает Счетная палата (ТС).

За последние десять лет в дошкольном и базовом образовании было зарегистрировано падение на 25 тысяч детей и 255 тысяч учащихся соответственно. Это можно объяснить падением рождаемости и экономическим кризисом.

В высшем образовании количество студентов, обучающихся в начале цикла, уменьшалось до 2016 года и с тех пор увеличивалось. Самый высокий показатель был достигнут в 2010/11 учебном году, когда обучалось около 400 тысяч студентов.

Португалия сталкивается с проблемой сокращения численности населения, характеризующейся низким уровнем рождаемости, а также возрастающим старением постоянного населения. В 2020 году Португалия была четвертой в Европейском союзе и пятой в мире страной с самым высоким процентом пожилого населения.

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