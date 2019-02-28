Португалия: количество строителей сократилось

В 2018 году количество работников, занятых в секторе строительства незначительно сократилось — на 0,2%. Всего на стройках страны в прошлом году трудились 307 тысяч человек.

Федерация индустрии строительства Португалии (Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas) отмечает, что несмотря на эти показатели, они ожидают рост новых работников в этом году. По данным представителей федерации, в стране наблюдается стабильный рост государственных инвестиций.

Согласно приведенным данным, количество жилых зданий в 2018 году увеличилось на 7%, а количество нежилых выросло на 2,8%.