Португалия: количество туристов и ночевок выросло на 30 процентов

Португалия зарегистрировала 2,1 млн гостей и 5,1 млн ночевок в марте, что соответствует росту на 30,8% и 26,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По сравнению с 2019 годом, до пандемии Covid-19, рост составил 10,4% и 10,2%.

Наибольший вклад в это увеличение внесли иностранные туристы, которые в этом месяце провели 3,6 млн ночевок, что на 31,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE).

По сравнению с мартом 2020 года количество ночевок у жителей Великобритании (17% от общего количества ночевок у нерезидентов в марте) немного увеличилось на 8,9%, в то время как рынки Германии (доля 13,7%) и Испании (доля 9%) упали на 3,6. % и 2,9% соответственно.

«Рост североамериканского рынка продолжал выделяться как по сравнению с мартом 2022 года (+71,4%), так и по сравнению с мартом 2019 года (+77,9%)», - подчеркивает INE.

Самые продолжительные пребывания были в автономном регионе Мадейра (4,38 ночи) и Алгарве (3,71 ночи).