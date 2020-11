Португалия: Коллегия адвокатов усомнилась в конституционности мер в рамках ЧП

Согласно ОА, меры, объявленные правительством в рамках ЧП, являются «очень строгим ограничением права на отдых и досуг, заложенного в Конституции».

Напомним, что правительственный Декрет-закон № 8/2020, регулирующий применение чрезвычайного положения, объявленного 6 ноября Президентом Республики, и опубликованный в минувшее воскресенье, вводит комендантский час в 121 муниципалитете, наиболее подверженном риску распространения Covid-19 (Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lisboa, Loures, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa e Vizela).

Как заявил премьер-министр Антониу Кошта сказал, «из-за развития пандемии мер, которые были приняты на заседании Совета министров 14 октября, а именно объявления ситуации общественного бедствия на всей территории страны, оказалось недостаточно. Таким образом, помимо комендантского часа, был принят еще один комплекс мер».

Как напоминает ОА, в Декрете-законе № 8/2020 указано, что предусмотренные им меры носят «весьма ограниченный характер и направлены, в значительной степени, на профилактическое воздействие».

Однако согласно заявлению, направленному ОА агентству Lusa, «в реальности этого не происходит, поскольку статья 4 Декрета-закона устанавливает сильные ограничения прав на свободу и перемещение, частную, социальную и кооперативную инициативу, права трудящихся и право на свободное развитие личности, а также имеет место отрицательный аспект в плане права на здоровье».

Как подчеркивает ОА, «правительство объявило комендантский час в 121 муниципалитете страны с населением около 7 миллионов человек, что составляет около 70% населения всей страны. Эта мера представляет собой очень строгое ограничение права на отдых, досуг и еженедельный отдых для работников, гарантированное пп. d) п.1 ст. 59 Конституции Португальской Республики (CRP)».

На практике «значительная часть португальского населения получила право покидать дома только с целью работы, - заявляет ОА. - Частичный комендантский час явно противоречит принципу соразмерности, который регулирует объявление чрезвычайного положения (…), и в любом случае ясно, что существуют очень жесткие меры и что нет речи об ограниченном или превентивном характере, вопреки заявленному».

Согласно CRP, чрезвычайное положение «может определять только приостановление действия некоторых прав, свобод и гарантий, действие которых может быть приостановлено», и оно должно «уважать принцип соразмерности и ограничиваться в отношении его охвата и продолжительности, а также использованных средств, мерами, строго необходимыми для скорейшего восстановления конституционной нормальности», - напоминает ОА.

В Конституции также говорится, что ЧП «ни в коем случае это не может затрагивать права на жизнь, личную неприкосновенность, личность, гражданскую дееспособность и гражданство, отсутствие обратной силы уголовного закона, право на защиту обвиняемых и свободу совести и религии и свободу слова и информации», однако в Декрете-законе № 8/2020 об этом явно не упоминается.

Напомним, что комендантский час действует до 23 ноября в будние дни с 23:00 до 5:00 и с 13:00 субботы до 5:00 воскресенья и 13:00 воскресенья до 5:00 понедельника.

В предыдущий раз чрезвычайное положение, которое никогда ранее не применялось в Португалии в условиях демократии, действовало с 19 марта по 2 мая с.г., с двумя последовательными продлениями, в общей сложности в течение 45 дней.

На этот раз меры были приняты в тот день, когда Португалия достигла нового максимального суточного количества случаев заражения Covid-19, зарегистрировав 6.640 случаев заражения и 56 смертей.

Согласно последнему бюллетеню Главного управления здравоохранения, с начала пандемии в Португалии отмечено 173.540 подтвержденных случаев инфицирования и умерли 2.848 человек.