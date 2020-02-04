Португалия: колокольни Мафры вновь играют

Вторник, 04 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: колокольни Мафры вновь играют

Самая большая в мире звонница вновь играет после 20-летнего перерыва.

Колокольни дворца Мафра в Португалии открылись после долгой реставрации.

Дворец и монастырь в Мафре был построен в начале XVIII века; благодаря бразильскому золоту португальский король Жуан V был одним из богатейших монархов мира. По легенде, увидев смету на одну колокольню, придворные пытались отговорить короля. Но ему это показалось, наоборот, дёшево, и он приказал возвести две, пишет ru.euronews.com.

Мариу Перейра, директор музея:

"На концерте 2001 года обнаружили техническую проблему в конструкции, и с тех пор колокола не звонили. В двух звонницах 119 колоколов, включая литургические и часовые. Вся система, включая автоматоны и противовесы, получается больше 300 тонн".

Уже во время строительства огромный колокольный комплекс автоматизировали по принципу шарманки: медные барабаны со шпеньками задают мелодию, которая меняется каждые полчаса.

Если нужно играть вручную, то для этого используют клавиатуру, подобную органной.

Ана Эльяш, звонарь:

"Это самая большая звонница мира, нигде нет ничего подобного. Не только из-за числа колоколов, но и благодаря автоматической системе колоколов и барабанов, это действительно уникальный ансамбль".

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