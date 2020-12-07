Португалия: комендантский час - отменяется

В ближайшие два выходных дня, 12 и 13 декабря, а также в субботу и воскресенье 19 и 20 декабря почти во всех муниципалитетах (concelhos) столичного региона будет отменен обязательный комендантский час (т.н. recolher obrigatório) по выходным.

Т.е. больше не будет запрещено передвижение по дорогам общего пользования (улицам) в выходные дни начиная с 13.00. Речь идет о таких муниципалитетах, как Амадора, Оэйраш, Кашкайш, Синтра, Одивелаш, Вила-Франка-де-Шира, Сейшал и Сетубал.

Вместе с тем, в четырех муниципалитетах региона Большого Лиссабона – самом городе Лиссабон, а также Лоуреше, Баррейру и Алмаде - ограничительная мера по-прежнему будет действовать из-за сохраняющегося «очень высокого» риска заражения коронавирусом.

Напомним, что в ноябре с.г. правительство разделило 278 муниципалитетов материковой части Португалии на четыре группы в соответствии с уровнями риска передачи нового коронавируса: «чрезвычайно высокий» (extremamente elevado), «очень высокий» (muito elevado), «высокий» (elevado) и «умеренный» (moderado).

Отметим, что вышеуказанная мера (запрет на передвижение по дорогам общего пользования (улицам) в выходные дни с 13.00) применяется только к муниципалитетам с «чрезвычайно высоким» и «очень высоким» риском. А в ходе обзора муниципалитетов, проведенного правительством 5 декабря с.г., многие из них (включая Оэйраш, Кашкайш, Синтру, Одивелаш, Амадору, Вила-Франка-де-Шира, Сейшал и Сетубал) были исключены из «опасного» списка, поскольку в них снизилось количество случаев заражения, и перешли в более «спокойную» группу «высокого» риска. Мерой охвачены более миллиона жителей.

Напомним, что чрезвычайное положение введено в Португалии 9 ноября. В этот период действует обязательный комендантский час в муниципалитетах с «чрезвычайно высоким» и «очень высоким» риском заражения. На днях Президент Республики одобрил продление ЧП до 23 декабря 2020 г., с перспективой продления до 7 января 2021 г., для сдерживания распространения Covid-19.