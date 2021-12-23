Португалия: коммунальные услуги не отключат
Правительство запрещает отключение воды, электричества, газа и телекоммуникаций до конца марта 2022 года.
Это сделано в рамках мер по смягчению воздействия пандемии Covid-19.
Согласно указу, опубликованному 23 декабря в Diário da República, «действие некоторых статей Декрета-закона № 56-B / 2021 от 7 июля, который изменяет исключительный режим для ситуаций невыплаты арендной платы и гарантий предоставления основных услуг в контексте пандемии Covid-19».
Таким образом, до конца марта 2022 года установлена гарантия предоставления основных услуг по водоснабжению, электричеству, природному газу и трубопроводным сжиженным углеводородным газам и электронной связи. Их приостановление не допускается.
До этой даты потребители, которые не имеют работы или у которых падение семейного дохода на 20% или более по сравнению со значениями предыдущего месяца, также могут потребовать временного приостановление контрактов на телекоммуникации без штрафных санкций.