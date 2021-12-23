Португалия: коммунальные услуги не отключат

Это сделано в рамках мер по смягчению воздействия пандемии Covid-19.

Согласно указу, опубликованному 23 декабря в Diário da República, «действие некоторых статей Декрета-закона № 56-B / 2021 от 7 июля, который изменяет исключительный режим для ситуаций невыплаты арендной платы и гарантий предоставления основных услуг в контексте пандемии Covid-19».

Таким образом, до конца марта 2022 года установлена ​​гарантия предоставления основных услуг по водоснабжению, электричеству, природному газу и трубопроводным сжиженным углеводородным газам и электронной связи. Их приостановление не допускается.

До этой даты потребители, которые не имеют работы или у которых падение семейного дохода на 20% или более по сравнению со значениями предыдущего месяца, также могут потребовать временного приостановление контрактов на телекоммуникации без штрафных санкций.