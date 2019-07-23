Португалия: коммунисты предлагают создать сеть бесплатных яслей

Португальская коммунистическая партия (PCP) выступила с предложением о создании сети бесплатных яслей для детей, рожденных после 2020 года. Согласно документу, создание детсадов планируется завершить уже к 2023 году. Соответствующий законопроект предложен партией в рамках предвыборной программы.



Пока детали законопроекта не ясны, однако, генсекретарь партии Жерониму Созуа пояснил, что местами в бесплатных детсадах предлагают обеспечить всех родителей сразу после декретного отпуска, который составляет 6 месяцев.



Португальские СМИ напоминают, что ранее подобная инициатива уже предлагалась в 2018 году социал-демократической партией. Тогда парламентарии говорили о том, что законопроект необходим, чтобы стимулировать рождаемость. Однако, депутаты по какой-то причине так и не вышли с инициативой в парламент.