Португалия: коммунисты предлагают создать сеть бесплатных яслей

Вторник, 23 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: коммунисты предлагают создать сеть бесплатных яслей

Согласно документу, создание сети детсадов планируется завершить уже к 2023.

Португальская коммунистическая партия (PCP) выступила с предложением о создании сети бесплатных яслей для детей, рожденных после 2020 года. Согласно документу, создание детсадов планируется завершить уже к 2023 году. Соответствующий законопроект предложен партией в рамках предвыборной программы.


Пока детали законопроекта не ясны, однако, генсекретарь партии Жерониму Созуа пояснил, что местами в бесплатных детсадах предлагают обеспечить всех родителей сразу после декретного отпуска, который составляет 6 месяцев.

Португальские СМИ напоминают, что ранее подобная инициатива уже предлагалась в 2018 году социал-демократической партией. Тогда парламентарии говорили о том, что законопроект необходим, чтобы стимулировать рождаемость. Однако, депутаты по какой-то причине так и не вышли с инициативой в парламент.

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