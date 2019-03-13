Португалия: коммунисты призвали легализовать работающих нелегалов

Коммунистическая партия Португалии выступила с предложением к парламенту легализовать иммигрантов, которые работают на территории страны с июля 2015 года. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение. Он будет обсужден во вторник, 12 марта.

Представители левой партии высказали мнение, что правительство страны недостаточно поддерживает работающих иммигрантов, для того чтобы они могли ассимилироваться в обществе. Вместо этого, привилегии отдаются богачам, которые получают в стране «золотые визы» в обмен на жилье класса люкс. Коммунисты также подчеркнули, что таким образом правительство открывает возможность недобросовестным инвесторам отмывать незаконно нажитые деньги.