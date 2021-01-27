Португалия: компании намерены набирать новых сотрудников в 2021 году

Большинство португальских компаний в секторе сервисных центров разделяют планы по увеличению числа сотрудников в 2021 году. Вывод сделан на основе исследования Mercer «Общая компенсация - совместные сервисные центры 2020».

Что касается повышения заработной платы, то наблюдаемая в выборке тенденция показывает, что большинство компаний (79%) практикуют пересмотр заработной платы один раз в год.

Также согласно собранной информации ожидается, что 27% компаний этого сектора заморозят заработную плату в 2021 году.

Анализируемый сектор характеризуется довольно молодыми работниками, где большинство сотрудников (58%) моложе 35 лет, а 70% сотрудников имеют стаж до трех лет.

С точки зрения гендерного распределения в этом секторе сохраняется баланс с распределением 50/50 для обоих полов.