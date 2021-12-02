Португалия: компании не согласны с бонусами для удаленной работы

62% португальских компаний выступают против обязательной оплаты расходов на удаленную работу, а именно за электроэнергию и Интернет, хотя и вычитаемые компанией, показывает исследование, проведенное в ноябре Бизнес-ассоциацией Португалии (AEP).

Президент AEP Луиш Мигел Рибейру подчеркивает, что, несмотря на рост домашних расходов, в это уравнение также необходимо включить сокращение других расходов.

«У людей, которые работают удаленно, нет некоторых расходов, которые у них были бы лично. Им больше не нужно путешествовать, в конечном итоге, помимо прочего, они могут питаться вне дома », - утверждает он.

Лидер ассоциации также спрашивает, как рассчитывается увеличение стоимости электричества и энергии, добавляя, что наиболее разумным будет сделать все математические вычисления и взвесить, сколько рабочий потратил на поездку на рабочее место и какую экономию вы получите, работая из дома. .

Тот же опрос также показывает, что почти четыре из десяти компаний выступают против «обязанности работодателя воздерживаться от контактов с работником в период отдыха , за исключением ситуаций форс-мажора», при этом 23% полностью не согласны и 14% - «только» не согласен.

Для лидера AEP «отдых людей не обсуждается», но он считает, что это «жесткая мера» и что «предприниматели воспринимают эту меру как вызов здравому смыслу и уважению, которое они испытывают к рабочим».