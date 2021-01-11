Португалия: компании ожидают роста экспорта товаров на 4,9 процента

Компании-экспортеры товаров ожидают в этом году номинального роста на 4,9% по сравнению с прошлым годом после резкого падения в 2020 году из-за глобального кризиса, вызванного пандемией.

Данные, опубликованные в этот понедельник Национальным статистическим институтом (INE), показывают, что, подтверждая эти перспективы, Португалия зарегистрирует уровень экспорта товаров на 12,8% ниже, чем общий объем, подтвержденный в 2019 году.

«Хотя эти значения представляют собой улучшение по сравнению с перспективами, указанными компаниями на 2020 год в предыдущем опросе (-13,0%), они по-прежнему не позволяют вернуться к значениям, зарегистрированным до пандемии», - говорится в отчете INE.

Компании ожидают увеличения продаж товаров за пределами Европейского Союза на 4,4% (в который уже входит Великобритания) и на 5,2% для внутриевропейских стран.

В мае будет проведено новое исследование для уточнения перспектив компаний относительно экспорта товаров на этот год.