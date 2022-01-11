Португалия: компании ожидают увеличения экспорта товаров

Экспорт товаров вырастет на 6,5% по сравнению с 2021 годом, согласно результатам опроса, проведенного Национальным статистическим институтом (INE).

«Компании ожидают номинального увеличения экспорта товаров на 6,5% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом», - сообщает статистическое управление, уточняя, что «компании ожидают увеличения экспорта на 7,7% на рынки за пределами ЕС и на 6% на внутренние рынки стран ЕС». То есть наибольший рост в 2022 году будет у экспорта в страны, не входящие в Евросоюз.

Если ожидания компаний подтвердятся, экспорт товаров в 2022 году будет выше, чем в допандемический период.

«По основным экономическим категориям (CGCE) выделяются экспорт машин, других средств производства (кроме транспортного оборудования) и их аксессуаров (+9,3%) и продуктов питания и напитков (+5,3%)», - уточняет INE.

Комментируя данные об экспорте до ноября, министр экономики в этот понедельник отметил, что « это впечатляющие результаты, совместимые также с большим ростом занятости, а также с очень значительным ростом роста бизнеса».