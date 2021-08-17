Португалия: компании прогнозируют рост зарплат на 2,2 процента

Ожидается, что работники в частном секторе Португалии получат повышение средней заработной платы на 2,2% в 2022 году.

Таков вывод исследования Willis Towers Watson «Отчет о планировании бюджета заработной платы», в котором приняли участие 276 национальных компаний.

Прогнозируемое увеличение представляет собой улучшение на 2% по сравнению со средним увеличением, зарегистрированным в этом году, и с прогнозом инфляции 1,2% на 2022 год, это приведет к увеличению в реальном выражении на 1%.

Ожидается, что количество компаний, планирующих полностью заморозить заработную плату, снизится с 9,4% в 2021 году до 1,9% в 2022 году.

Ожидается, что в 2022 году средний рост будет выше в секторах высоких технологий, финансовых технологий и обрабатывающей промышленности (рост на 2,4%), потребительских товаров и розничной торговли (2,3%), а также фармацевтики и здравоохранения (2,2%). Меньше всего прибавят работники сферы финансовых услуг (2,1%).

26% компаний планируют нанять больше сотрудников в следующие 12 месяцев, а 10% планируют сократить текущее количество членов команды.

Доступные должности в основном относятся к сфере продаж, хотя инжиниринг (36%), информационные технологии (36%) и квалифицированные технические функции (33%) также являются критически важными для португальских компаний.