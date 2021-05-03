Португалия: компании против обязательной удаленной работы

Этот процент увеличивается до 98% в случае средних компаний, а 15% промышленных предприятий полностью отказываются от удаленной работы, говорится в отчете Португальской промышленной ассоциации (AIP).

Несмотря на кризис, который произошел в португальской деловой структуре из-за пандемии Covid-19, 87% опрошенных компаний не увольняли сотрудников, а подавляющее большинство (90%) не намерены сокращать персонал в ближайшее время.

Более половины компаний (61%) зафиксировали снижение оборота, в то время как 21% опрошенных компаний продемонстрировали рост оборота, а 18% смогли его сохранить.

Исследование, проведенное Португальской промышленной ассоциацией, проводилось с 16 по 22 апреля, и в нем приняли участие 1632 компании.

Напомним, что, по решению правительства, удаленная работа будет оставаться обязательной до 31 декабря 2021 года в компаниях, расположенных в наиболее пострадавших от пандемии районах.