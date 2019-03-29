Португалия: компенсации на общественный транспорт сократились на 94%

Пятница, 29 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: компенсации на общественный транспорт сократились на 94%

Данные приводит в своем отчете Управление транспорта (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes).

Сумма компенсаций, выплачиваемых операторам общественного транспорта португальскими властями, в 2017 года составила 9,7 млн евро. Это на 94% меньше, чем в 2009 году. Такие данные приводит в своем отчете Управление транспорта (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes). Цифры озвучены за период с 2009 по 2017 год.

В докладе говорится, что в 2009 году государство тратило из бюджета на компенсации транспортникам 172 млн евро. Также указывается что за весь период на транспорт было потрачено 806 млн евро. В среднем, около 90 млн евро в год.

Сообщается, что 70% из этих средств были потрачены муниципалитетами в качестве компенсаций за специальные условия для проезда школьников. Всего 654 млн евро за все время.

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