Португалия: компенсации на общественный транспорт сократились на 94%

Сумма компенсаций, выплачиваемых операторам общественного транспорта португальскими властями, в 2017 года составила 9,7 млн евро. Это на 94% меньше, чем в 2009 году. Такие данные приводит в своем отчете Управление транспорта (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes). Цифры озвучены за период с 2009 по 2017 год.

В докладе говорится, что в 2009 году государство тратило из бюджета на компенсации транспортникам 172 млн евро. Также указывается что за весь период на транспорт было потрачено 806 млн евро. В среднем, около 90 млн евро в год.

Сообщается, что 70% из этих средств были потрачены муниципалитетами в качестве компенсаций за специальные условия для проезда школьников. Всего 654 млн евро за все время.