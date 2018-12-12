Португалия: Компорта набирает популярность

Компорта – причудливая пляжная деревня в одноименном португальском регионе вблизи Сетубала, элитное место отдыха, которое в последнее время все чаще привлекает иностранных инвесторов тишиной, природой и климатом.

Регион, состоящий из нескольких небольших деревень, назвали «Хэмптоном Западной Европы». Зонтичные сосны, рисовые поля, пробковые деревья, белоснежные пляжи, население, которое, согласно переписи 2011 года, составляло 1 268 человек, и обилие представителей дикой природы, в частности дельфинов, серых цапель, аистов, фламинго, создают впечатление закрытого, нетронутого оазиса. Здесь любят останавливаться знаменитости, ищущие уединения и анонимности, сообщает Mansion Global.

Компорта, центр крупного фермерского хозяйства, окружена более чем пятью десятками скромных домиков и специализируется на выращивании сельскохозяйственной продукции. Площадь деревни, расположенной в природном заповеднике в муниципалитете Алькасер – всего 150 кв.км. Большинство домов, выставленных на продажу, находятся недалеко от деревни и имеют цену от 500 000 до 10 миллионов евро. Аренда элитного жилья варьируется от 600 до 3 750 евро за ночь, пишет prian.ru.

Большая часть очарования Компорты заключается в ее восстановленном прошлом: она выглядит так же, как и полвека назад, потому что основные здания сохранили нетронутыми и перепрофилировали под туристический сектор – основной источник доходов деревни. Находится деревня в часе езды к югу от Лиссабона.