Португалия: Компорта, Одесейше и Синеш лидируют среди летних направлений

Среда, 15 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Компорта, Одесейше и Синеш лидируют среди летних направлений

Эти города в списке самых популярных направлений в Португалии в 2022 году, согласно данным платформы Airbnb.

Воздействие на туризм, вызванное ослаблением ограничений из-за пандемии, уже начинает ощущаться, поскольку бронирование отпуска осуществляется раньше и предпочтительно в прибрежных районах, сообщает платформа бронирования
проживания Airbnb.

Это места в регионах Алгарве, Алентежу и Мадейра, которые входят в десятку самых популярных мест на Airbnb для отдыха этим летом 2022 года в Португалии.

Таким образом, район пляжа Компорта в Алкасер-ду-Сал, район Сетубал, занимает первое место на подиуме 10 самых популярных направлений на Airbnb в этом летнем сезоне; за ними следуют другие прибрежные районы, такие как Одесейше (Фару) и Синеш (Сетубал).

На четвертом месте Фуншал (Мадейра), за ним следуют Ольюш-де-Агуа (Фару), Карвоейро (Фару), Алкева (Эвора), Одемира (Бежа), Понта-Делгада (Азорские острова) и Поршес (Фару).

Регионы Сантарен, Лиссабон, Коимбра и Виана-ду-Каштелу также входят в рейтинг 20 лучших, выбранных для лета.

Интересно, что португальцы бронируют места для отдыха раньше, чем обычно, согласно платформе размещения Airbnb.

«Традиционно португальцы бронируют отпуск одними из последних в Европе , но после пандемии они ждут не больше своих европейских соседей» , - говорит Моника Касаньяш, генеральный директор Airbnb Marketing ServicesSL.

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