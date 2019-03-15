Португалия: концерт Нанду Рейш

Собирая полные концертные залы в своей стране, на этот раз он прибывает в Португалию с концертом «Нанду Рейш – Голос и Гитара» в рамках специального тура по Европе.

Он исполнит свои лучшие хиты, «заполняя» всю сцену своим голосом и звуками своей гитары.

Время проведения: 28 марта

Место проведения: Coliseu dos Recreios - Lisboa