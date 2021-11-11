Португалия: конец финансирования ядерной энергии

Португалия и несколько европейских стран (Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Испания и Люксембург) собираются подписать в декларацию, исключающую ядерную энергию из источников энергии, считающихся устойчивыми.

Выступая перед португальскими журналистами на саммите ООН по климату, министр окружающей среды и климата Жоау Педру Матуш Фернандеш заявил, что «абсолютно необходимо обеспечить, чтобы европейские деньги направлялись исключительно на энергетические проекты, которые считаются устойчивыми».

«Мы хотим прояснить, что есть ряд стран, в том числе обладающих ядерной энергетикой, например, Испания, которые считают, что одно - это использование ядерной энергии и даже допуск некоторых ядерных проектов, но эти проекты не должны считаться устойчивыми и получать общественные средства на развитие, это недопустимо», - подчеркнул он.

Матуш Фернандеш отметил, что существуют и другие позиции в отношении производства энергии из ядерных источников, наиболее заметной из таких стран является Франция: производство энергии там на две трети зависит от ядерных источников.