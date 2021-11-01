Португалия: конкурс поступающих в вузы завершен

Понедельник, 01 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: конкурс поступающих в вузы завершен

Почти 51 000 студентов успешно поступили в университеты.

Данные предоставлены Министерством науки, технологий и высшего образования и показывают, что после завершения 3 этапа конкурса 50 859 новых студентов поступили таким образом в университеты и политехнические институты.

На последнем этапе было доступно более трех тысяч мест, на которые было принято 1010 первокурсников.

«Это количество мест подтверждает ранее представленные правительством оценки о том, что общее количество мест в государственных и частных высших учебных заведениях в 2021-2022 годах превысит 100 000 студентов», - говорится в сообщении министерства.

В университетах заполнены почти все места (30 320 из 30 914, то есть 98,1%) , в политехнических институтах занято 20 539 из 24 393 мест (84,2%).

В трех вузах места заполнены на 100%: Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa и Estoril School of Hotel and Tourism.

Наиболее популярными стали гуманитарные науки, информация и журналистика, бизнес-науки и транспортные услуги.

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