Португалия: Конституционный суд допустил семь кандидатур к выборам 24 января

Конституционный суд допустил семь кандидатов к выборам в президенты республики, которые состоятся 24 января 2021 года, получив недостающие документы от Андре Вентуры и Тьяго Майя, но исключив Эдуарду Баптишту.

Решение Конституционного суда допускает к выборам кандидатуры Жуана Феррейры, Марисы Матиаш, Андре Вентуры, Марселу Ребелу де Соуза, Виторину Силвы, Аны Гомеш и Тьяго Майя.

Военный Эдуарду Баптишта, который представил 11 подписей избирателей, из которых только шесть были действительными, представил еще четыре из необходимых 7500, и его кандидатура была отклонена.

«Независимо от дальнейших действий, непредставление достаточного количества подписей определяет непринятие соответствующего заявления», - говорится в сообщении Конституционного суда.