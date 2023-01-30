Португалия: Конституционный суд отклонил закон об эвтаназии

Понедельник, 30 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: Конституционный суд отклонил закон об эвтаназии

Судьи проголосовали против постановления, регулирующего условия, при которых смерть с медицинской помощью не преследуется по закону.

Большинство судей Конституционного суда (КС) вновь проголосовали за неконституционность декрета-закона, регулирующего эвтаназию, поскольку понимают «недопустимую» неопределенность в отношении его применения.

Закон вернулся в руки президента республики, который тем временем уже вернул его в парламент, которому предстоит в четвертый раз переформулировать закон об эвтаназии.

«Поскольку Конституционный суд постановил, что положения новой редакции декрета Собрания Республики о смерти с медицинской помощью являются неконституционными, Президент Республики вновь вернет диплом Собранию Республики без обнародования, в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Конституции, как только решение суда будет опубликовано в Diário da República», - говорится в заметке, опубликованной на официальном сайте президента Республики.

При оглашении приговора судьи признали, что депутаты Ассамблеи Республики приложили усилия для уточнения понятий, позволяющих человеку иметь доступ к смерти с помощью врача.

Однако они считают, что существенные аспекты законодательства были изменены, а именно в отношении характеристики определяемой типологии .

Затем парламент должен будет уточнить, следует ли применять концепцию «физических, психологических и духовных страданий» в совокупности, то есть должно ли лицо, имеющее доступ к смерти с медицинской помощью, соответствовать каждому из этих критериев, или каким образом альтернатива, если этого достаточно для удовлетворения одного из критериев.

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