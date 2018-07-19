Португалия: контрафактная одежда

В результате были изъяты 2.565 поддельных предметов одежды известных марок на сумму, которая оценивается примерно в 80 тыс. евро.

В общей сложности военнослужащие изъяли 2.340 футболок-поло, 180 пар брюк и 45 комплектов шорты/футболка.

В результате акции был составлен протокол о преступлении с формулировкой «подделка» и установлены личности двух мужчин в возрасте 45 лет.

Согласно GNR, основной целью этих изъятий является «обеспечение соблюдения авторских и смежных прав и промышленной собственности, направленного, в основном, на борьбу с контрафактом, незаконным использованием товарного знака и продажей контрафактной продукции».

GNR предупреждает, что использование подделок может быть опасным для потребителей из-за отсутствия контроля во время производства и соблюдения условий безопасности.