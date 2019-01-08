Португалия: корь возвращается...

Однако существенным источником инфекции остаются случаи заболевания, ввезенные из других стран.

Что подтверждает информация, обнародованная Главным управлением по здравоохранению (DGS). С 8 ноября 2018 г. в Португалии были выявлены 37 случаев заболевания корью, при этом семь - у детей, в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу, а также на Мадейре.

Подтвержденные случаи свидетельствуют о наличии трех отдельных регионов вспышек, согласно заявлению DGS: Кашкайш (24 подтвержденных случая, известно, что «источник» ввезен из Украины), Мадейра (три подтвержденных случая) и Оэйраш (пять подтвержденных случаев, «источник» ввезен из Чешской Республики). «Были также подтверждены пять единичных случаев, без эпидемиологической связи с указанными спышками, которые находятся в стадии изучения», - сообщает DGS.

DGS и сеть органов здравоохранения в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения им. д-ра Рикарду Жорже следят за развитием ситуации в соответствии с Национальной программой ликвидации кори, говорится в сообщении DGS.

К услугам пользователей - «линия SNS 24» (808 24 24 24), где можно получить разъяснения и ответы на интересующие вопросы,

Корь - одно из самых заразных инфекционных заболеваний в мире. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, когда зараженный человек кашляет или чихает, при тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки. Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов. Он может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за 4 дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее появления. Симптомы кори обычно появляются между 10 и 12 днями после заражения и обычно начинаются с лихорадки, сыпи (прогрессирование от головы до туловища и нижних конечностей), кашля, конъюнктивита и насморка.

Вспышки кори могут принимать форму эпидемий, которые приводят к многочисленным смертельным исходам, особенно среди детей раннего возраста, страдающих от недостаточности питания. Согласно докладу ВОЗ, в 2017 году количество зарегистрированных случаев заболевания корью во всем мире возросло - о серьезных и длительных вспышках заболевания сообщили сразу несколько стран, 110 тысяч человек умерли.

Какого-либо специального лечения, направленного против вируса кори, не существует. Тяжелых осложнений можно избежать при поддерживающем лечении с помощью оральных регидратационных растворов и антибиотиков.

Основной метод профилактики - регулярная противокоревая вакцинация детей.