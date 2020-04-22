Португалия: коронавирус атакует дома престарелых

Дома престарелых по всей стране оказываются очагами заболевания коронавирусом. Накануне вспышка инфекции произошла сразу в трех медико-социальных учреждениях.

В доме престарелых в Alverca коронавирусную инфекцию нашли у 47 постояльцев. Об этом сообщила Ассоциации благотворительности (Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca).

«В минувшую среду один из наших постояльцев обратился в больницу с переломом. В процессе диагностики врачи обнаружили у него коронавирус. Сейчас у нас 47 инфицированных, 15 из них моложе 60 лет», - рассказали в Ассоциации.

Похожая ситуация в доме престарелых в районе Porto Vila Nova de Gaia. Из 130 проведенных тестов, 51 дали положительный результат.

В доме престарелых Браге трое постояльцев скончались от коронавирусной инфекции, еще 42 человека заболели. Из них 18 - сотрудники учреждения.