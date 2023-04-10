Португалия: в цифрах об ипотечном кредите

Резкий рост процентных ставок оказывает давление на финансы более миллиона португальских семей, имеющих ипотечные кредиты.

Для половины домохозяйств 15,5% располагаемого дохода было достаточно, чтобы покрыть ежемесячный платеж за жилье. Тем не менее, по данным Банка Португалии, финансовая ситуация ухудшится более резко примерно по 58 тысячам контрактов, по которым уровень расходов превысит 50%.

Вот несколько важных чисел, описывающих ипотеку в Португалии.

Минус 16% задолжавших семей

Это наблюдаемое снижение количества домохозяйств с ипотечными кредитами в период с 2009 по 2022 год. Во время предыдущего глобального финансового кризиса более 1,53 миллиона домохозяйств имели задолженность по ипотечным кредитам. В конце прошлого года это число сократилось до 1,28 млн семей.

330 евро

Это значение среднего взноса за дом на домохозяйство в конце 2022 года, что примерно на 8% ниже взноса, который был выплачен банку в 2009 году (360 евро). В конце прошлого года на ипотеку приходилось 14% средней брутто-зарплаты домохозяйства (2300 евро). В год серьезного финансового кризиса положение семей было более тяжелым: ипотека забирала 21% от средней на тот момент зарплаты (1700 евро).

70% процентных контрактов достигнет максимума в августе

Подавляющее большинство жилищных контрактов связано с переменной ставкой. Они составляют около 90%, или 1,1 млн кредитов. Именно эти контракты подвержены вариациям Euribor, ставок, которые служат основой для расчета рассрочки. Согласно рыночным прогнозам, Euribor достигнет своего пика только в августе с точки зрения трех и шести месяцев, индексов, которые используются в 70% контрактов. Пик 12-месячного Euribor будет уже в феврале.

15,5% - таков коэффициент усилий

Для половины семей 15% дохода за вычетом налогов и взносов было «достаточно» для покрытия ипотечных платежей в прошлом году. Но 12,3% семей сейчас имеют показатель этот выше 36% порога, при котором банки обязаны находить решения для облегчения бремени должника, согласно новым правилам, принятым Правительством в конце прошлого года. Для семей, в которых кредит имеет два заемщика (71% от общего числа кредитов), ставка усилия снижается до 14%.

58 тыс. со значительным коэффициентом усилий в 2023 году

Euribor будет продолжать расти еще несколько месяцев, и, кроме того, повышение этих ставок еще не полностью отражено в контрактах на жилье. В этом сценарии больше домохозяйств почувствуют ограничение своей способности погашать банковские кредиты в 2023 году (и в следующем году также). К концу 2023 года 335 000 контрактов будут иметь вариацию уровня усилий, равную или превышающую пять процентных пунктов, из которых 58 000 будут иметь коэффициент усилий выше 50% - значительный уровень усилий, при котором не менее половины доходности используется для оплаты кредита за жилье.