Португалия: коррупция растет

Суббота, 22 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: коррупция растет

Опубликован сводный отчет «Коррупция и связанные с нею преступления».

Согласно ему, в 2018 году количество коррупционных преступлений в Португалии возросло более чем вдвое по сравнению с периодом 2016/2017 годы и составило 38,7% всех расследований (1.358). При этом города Брага, Порту и Авейру являются судебными округами с наибольшим количеством процессов, связанных с коррупционными преступлениями - 327, 152 и 131, соответственно.

В целом в течение одного года прокуратура возбудила 3.423 расследования новых дел, связанных с отмыванием денег, торговлей сферами влияния и злоупотреблением властью.

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