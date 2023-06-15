Португалия: корзина без НДС подешевела почти на 10 евро

Четверг, 15 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: корзина без НДС подешевела почти на 10 евро

Корзина с нулевым НДС, отслеживаемая Deco, подешевела, и теперь стоит 129,19 евро.

Цена корзины товаров первой необходимости из набора из 41 продовольственного продукта, на который распространяется «нулевой НДС», подешевела почти на 10 евро с момента вступления меры в силу.

Теперь ее цена составляет 129,19 евро, согласно расчетам Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

С 18 апреля ряд продуктов освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, распределением и производством.

Если 17 апреля эта же корзина стоила 138,63 евро, то 14 июня цена снизилась до 129,19 евро.

Учитывая все обстоятельства, в течение почти двух месяцев корзина подешевела на 9,58 евро, что эквивалентно падению почти на 7%.

Цветная капуста была продуктом, на который было зафиксировано наибольшее снижение цен с момента вступления в силу нулевого НДС, зафиксировав падение на 1%.

С другой стороны, в тот же период самый большой рост был зафиксирован в отношении яблок Gala, цена которых выросла на 14%, за ними следуют брокколи (11%), яблоки Golden (6%) и замороженный горох (4%).

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