Португалия: корзина продуктов «без НДС» продолжает дешеветь

Четверг, 13 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: корзина продуктов «без НДС» продолжает дешеветь

На прошлой неделе корзина продуктов первой необходимости, отслеживаемая Deco, была на 71 цент дороже.

Стоимость корзины товаров теперь составляет 127,05 евро, согласно расчетам Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).

Это пятая неделя снижения цен подряд.

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр или масло, которые с 18 апреля освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, распределением и производством.

Если 5 июля корзина с нулевым НДС, отслеживаемая Deco, стоила 127,76 евро, то в эту среду она стоила 127,05 евро.

Это пятая неделя подряд снижения цен после того, как за неделю с 7 июня цены выросли почти на один евро.

Если сравнивать со днем ​​перед началом мероприятия, 17 апреля, разница будет более выразительной: в этот период корзина, отслеживаемая Deco, была на 11,72 евро дороже, что означает падение на 8,45% .

Следует отметить, что на этой неделе Правительство упомянуло, что стоимость корзины снизилась на 9,67% до конца июня, согласно данным ASAE.

О снижении цен также сигнализирует INE, который сообщил в среду, что инфляция упала до 3,4% в прошлом месяце, зафиксировав самое низкое значение с января 2022 года.

За последнюю неделю больше всего подорожал замороженный горошек, поднявшийся на 11% (на 34 цента больше) по сравнению с предыдущей неделей.

Далее следуют ставрида (+9%), рис Каролино (+6%), оливковое масло первого холодного отжима (+5%), апельсины и дорада (оба +4%), говядина для варки, брокколи, красный картофель и цветная капуста (все 3%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)