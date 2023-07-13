Португалия: корзина продуктов «без НДС» продолжает дешеветь
На прошлой неделе корзина продуктов первой необходимости, отслеживаемая Deco, была на 71 цент дороже.
Стоимость корзины товаров теперь составляет 127,05 евро, согласно расчетам Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).
Это пятая неделя снижения цен подряд.
Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр или масло, которые с 18 апреля освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, распределением и производством.
Если 5 июля корзина с нулевым НДС, отслеживаемая Deco, стоила 127,76 евро, то в эту среду она стоила 127,05 евро.
Это пятая неделя подряд снижения цен после того, как за неделю с 7 июня цены выросли почти на один евро.
Если сравнивать со днем перед началом мероприятия, 17 апреля, разница будет более выразительной: в этот период корзина, отслеживаемая Deco, была на 11,72 евро дороже, что означает падение на 8,45% .
Следует отметить, что на этой неделе Правительство упомянуло, что стоимость корзины снизилась на 9,67% до конца июня, согласно данным ASAE.
О снижении цен также сигнализирует INE, который сообщил в среду, что инфляция упала до 3,4% в прошлом месяце, зафиксировав самое низкое значение с января 2022 года.
За последнюю неделю больше всего подорожал замороженный горошек, поднявшийся на 11% (на 34 цента больше) по сравнению с предыдущей неделей.
Далее следуют ставрида (+9%), рис Каролино (+6%), оливковое масло первого холодного отжима (+5%), апельсины и дорада (оба +4%), говядина для варки, брокколи, красный картофель и цветная капуста (все 3%).