Португалия: корзина продуктов «без НДС» продолжает дешеветь

Стоимость корзины товаров теперь составляет 127,05 евро, согласно расчетам Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).

Это пятая неделя снижения цен подряд.

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр или масло, которые с 18 апреля освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, распределением и производством.

Если 5 июля корзина с нулевым НДС, отслеживаемая Deco, стоила 127,76 евро, то в эту среду она стоила 127,05 евро.

Это пятая неделя подряд снижения цен после того, как за неделю с 7 июня цены выросли почти на один евро.

Если сравнивать со днем ​​перед началом мероприятия, 17 апреля, разница будет более выразительной: в этот период корзина, отслеживаемая Deco, была на 11,72 евро дороже, что означает падение на 8,45% .

Следует отметить, что на этой неделе Правительство упомянуло, что стоимость корзины снизилась на 9,67% до конца июня, согласно данным ASAE.

О снижении цен также сигнализирует INE, который сообщил в среду, что инфляция упала до 3,4% в прошлом месяце, зафиксировав самое низкое значение с января 2022 года.

За последнюю неделю больше всего подорожал замороженный горошек, поднявшийся на 11% (на 34 цента больше) по сравнению с предыдущей неделей.

Далее следуют ставрида (+9%), рис Каролино (+6%), оливковое масло первого холодного отжима (+5%), апельсины и дорада (оба +4%), говядина для варки, брокколи, красный картофель и цветная капуста (все 3%).