Португалия: корзина продуктов с нулевым НДС рекордно подешевела

6 сентября DECO Proteste подсчитала, что общая стоимость продуктов, составляющих эту корзину, достигла самого низкого значения, установленного на уровне 125,27 евро.

Это означает, что 41 из 46 продуктов питания, входящих в корзину, теперь стоят на 13,50 евро меньше, чем 17 апреля, за день до вступления в силу «нулевого НДС», когда цена составляла 138,77 евро.

От НДС был освобожден 41 товар, в которые входят такие продукты, как индейка, курица, ставрида, хек, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и сливочное масло.

Рыба больше всего выиграла от меры правительства: с 34,87 евро она подешевела до 26,95 евро, что эквивалентно снижению на 22,72% (т.е. на 7,92 евро меньше).

Далее идут замороженные продукты, цена которых упала на 13,94% (на 50 центов меньше), и теперь они стоят 3,09 евро.

Тем не менее, некоторые продукты питания выросли в цене: брокколи, апельсины, помидоры, тунец.