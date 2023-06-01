Португалия: корзина с нулевым НДС подешевела всего на 59 центов

Цена корзины товаров первой необходимости из набора из 41 продукта питания, облагаемого нулевым НДС, была всего на 59 центов дешевле.

На прошлой неделе она составляла 130,07 евро, согласно расчетам Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

С 18 апреля они освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, розницей и производством.

Если 24 мая отслеживаемая Deco корзина с нулевым НДС стоила 130,66 евро, то в эту среду она уже стоила 130,07 евро.

Однако если сравнивать с месячной давностью (29 марта), то снижение будет более выразительным: в этот период эта корзина подешевела на 8,39 евро.

Об этой тенденции фактически сигнализировала INE, которая сообщила в среду, что темпы инфляции в годовом исчислении замедлились до 4% в мае с помощью введения нулевого НДС.

Тем не менее, на прошлой неделе жидкий йогурт был продуктом, который больше всего подорожал, зафиксировав рост на 16% (на 30 центов больше).

Далее следуют свежий хек (11%), яблоко сорта гала (9%), кабачки и спагетти (по 8%), стейк из индейки (5%), красный картофель (4%), длиннозерный рис (2%), нарезанный фламандский сыр и полуобезжиренное ультрапастеризованное молоко (1%).